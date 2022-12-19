ВБ создал трастовый фонд поддержки Украины, привлек в него $250 млн

Всемирный банк (ВБ) создал многосторонний трастовый фонд для поддержки правительства Украины, говорится в сообщении ВБ.
В фонд привлечено стартовое финансирование объемом $250 млн.
"Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF), руководство которым будет осуществлять ВБ, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства", - отмечается в пресс-релизе ВБ.
В соответствии с обязательствами правительства Швейцарии относительно учредительного взноса и взносов правительств Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции, первоначальная общая сумма фонда составляет $250 млн.
Канада и Япония тоже пообещали поддержать фонд URTF. Ожидается, что присоединятся и другие партнеры, говорится в сообщении.
Фонд имеет структуру гибкой платформы, которая обеспечит возможность быстрого реагирования на изменяющиеся обстоятельства и потребности Украины в первые 10 лет своей деятельности.
Фонд URTF будет функционировать в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования учреждений и инфраструктуры Украины, который является частью более широкой международной поддержки Украины и координируется группой Всемирного банка.
ВБ напоминает, что на сегодняшний день мобилизовал $18 млрд экстренного финансирования для Украины, с учетом обязательств доноров, из которых более $13 млрд уже выплачено. Крупнейшим донором выступают США.
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