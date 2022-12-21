Швейцария включила в санкционные списки по РФ 141 человека и 49 структур

Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции против РФ, в "черные списки" попали 141 физическое и 49 юридических лиц, говорится в заявлении швейцарского правительства.
"Швейцария, внося 21 декабря изменения в санкционные списки, тем самым присоединилась к мерам ЕС", - отмечается в пресс-релизе.
"Швейцария вносит изменения в санкционный режим в рамках мер, которые принял ЕС в связи с поставками иранских беспилотников России и сохраняющейся тревожной обстановкой в Украине", - уточняется в документе.
Санкции вступают в силу в 18:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени).
Согласно заявлению, ЕС 16 декабря также ввел запрет на экспорт в РФ еще ряда категорий товаров и на оказание России ряда услуг, и швейцарское правительство в свою очередь изучит эти меры.
Совет ЕС утвердил 16 декабря девятый пакет санкций в отношении РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов и запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.
Среди прочего ЕС также добавил в "черные списки" еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России. Кроме того, в девятый пакет санкций ЕС против России вошли 144 физических лица, включая высокопоставленных российских чиновников, депутатов, военных и артистов из России.
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