Белград и Баку обсуждают возможность поставок продукции оборонной промышленности в третьи страны - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич видит большой потенциал развития сотрудничества Белграда и Баку в сфере оборонной промышленности.
«Считаю, что мы открываем столь же важные, а может и более важные, новые направления сотрудничества. Речь идет о нашей общей деятельности, обмене технологиями в оборонной сфере и работе, проводимой над некоторыми видами продукции, которые мы вместе можем поставлять на рынки третьих стран, потому что считаю, что, если у нас будет общий подход, то Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал»? - заявил в среду в Баку Вучич по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что для проработки этих вопросов стороны уже провели и будут проводить в будущем переговоры. Так, по словам Вучича, «сербская делегация будет часто приезжать в Азербайджан, а азербайджанская делегация через несколько дней посетит Белград».
Президент Сербии добавил, что провел очень плодотворную дискуссию с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.
«Считаю, что с представителями оборонного сектора мы многому научились у Азербайджана относительно деятельности вооруженных сил, а также структуры вооруженных сил. Мы готовы к обмену информацией по многим вопросам. Мы производим определенное хорошее оружие и боеприпасы. Мы готовы рассмотреть пути совместной модернизации всего и идти в ногу с миром для обеспечения самих себя, потому что в это сложное время увидели, как большие страны могут за короткое время утратить мощь, какое разрушительное влияние могут иметь санкции. Мы должны быть готовыми защитить свои страны и обеспечить их безопасность в будущем, которое представляется не очень мирным», - заявил Вучич.
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