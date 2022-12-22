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Внешняя политика 22.12.2022 21:46

Гаджиев и Салливан обсудили мирный договор между Баку и Ереваном, региональную безопасность

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, стороны обсудили процессы в регионе, в том числе ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору.

«Мы рассмотрели двусторонние отношения между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности, переговоры по нормализации отношений и мирному договору. Я заявил, что Азербайджан полон решимости продвигать региональную мирную повестку», - написал Гаджиев в твиттере.


Он также отметил, что граждане Азербайджана правомерно протестуют на дороге Лачин-Ханкенди в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ) и причинением вреда окружающей среде.


Гаджиев добавил, что все претензии Армении о якобы «блокаде» - безосновательны.


Х.Насирзаде


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Тэги: США, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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