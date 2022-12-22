Гаджиев и Салливан обсудили мирный договор между Баку и Ереваном, региональную безопасность

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, стороны обсудили процессы в регионе, в том числе ход переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору.
«Мы рассмотрели двусторонние отношения между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности, переговоры по нормализации отношений и мирному договору. Я заявил, что Азербайджан полон решимости продвигать региональную мирную повестку», - написал Гаджиев в твиттере.
Он также отметил, что граждане Азербайджана правомерно протестуют на дороге Лачин-Ханкенди в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ) и причинением вреда окружающей среде.
Гаджиев добавил, что все претензии Армении о якобы «блокаде» - безосновательны.
Х.Насирзаде
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