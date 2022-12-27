Армения должна уйти из 8 азербайджанских сел, остающихся под армянской оккупацией - Байрамов

Армения должна освободить 8 азербайджанских сел (анклавов), остающихся под армянской оккупацией, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Процесс делимитации (армяно-азербайджанской – ИФ) границы, каким бы он сложным ни был, должен осуществляться путем переговоров наряду с юридическим изучением всех документов. Необходимо продвигаться шаг за шагом. В этом контексте есть вопрос 8 сел, в которых на протяжении столетий проживали азербайджанцы. Поэтому эти села должны быть возвращены Азербайджану», - сказал Байрамов на пресс-конференции во вторник.

Он также призвал Армению прекратить провокации на границе. «Армения должна прекратить какие-либо провокации, которые замедляют процесс (делимитации – ИФ). Такие случаи недопустимы», - добавил Байрамов.

Х.Насирзаде