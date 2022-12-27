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Внешняя политика 27.12.2022 17:48

Армения должна уйти из 8 азербайджанских сел, остающихся под армянской оккупацией - Байрамов

Армения должна освободить 8 азербайджанских сел (анклавов), остающихся под армянской оккупацией, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Процесс делимитации (армяно-азербайджанской – ИФ) границы, каким бы он сложным ни был, должен осуществляться путем переговоров наряду с юридическим изучением всех документов. Необходимо продвигаться шаг за шагом. В этом контексте есть вопрос 8 сел, в которых на протяжении столетий проживали азербайджанцы. Поэтому эти села должны быть возвращены Азербайджану», - сказал Байрамов на пресс-конференции во вторник.

Он также призвал Армению прекратить провокации на границе. «Армения должна прекратить какие-либо провокации, которые замедляют процесс (делимитации – ИФ). Такие случаи недопустимы», - добавил Байрамов.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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