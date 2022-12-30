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Дальнее зарубежье 30.12.2022 23:00

Китай выступает за дальнейшее укрепление стратегического партнерства и координации с Россией - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекину и Москве надо укреплять стратегическое сотрудничество, стремиться к росту благосостояния народов двух стран и стабилизации мировой обстановки.

"Си Цзиньпин сказал, что в условиях сложной международной ситуации Китай и Россия должны придерживаться выбранного пути развития, сохранять стратегическую решимость, укреплять стратегическое сотрудничество, использовать возможности взаимного развития (...), стремиться к дальнейшему повышению благосостояния своих народов, вносить еще более значительный вклад в мировую стабильность", - говорится в сообщении о состоявшейся в формате видеосвязи встрече китайского руководителя с президентом России Владимиром Путиным, распространенном МИД КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Москва "должны тесно координировать свои действия и сотрудничать в международных делах", и что "Китай готов взаимодействовать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире..., чтобы противостоять любому одностороннему подходу, протекционизму и запугиванию".

Он высказался в пользу дальнейшей активизации деятельности и повышению роли Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

В сообщении китайского МИД говорится, что лидеры обсудили украинскую тему. При этом "Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай обратил внимание на заявление России о том, что она никогда не отказывалась урегулировать конфликт путем переговоров".

Председатель КНР заявил, что "Китай будет продолжать отстаивать объективную и справедливую позицию, способствовать формированию согласованных усилий международного сообщества и играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса".

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, БЕСЕДА


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