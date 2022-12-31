Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

СНГ 31.12.2022 22:00

На вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы ЕАЭС введут тарифную квоту

Россия вводит на шесть месяцев тарифную квоту на вывоз за пределы страны отходов и лома черных металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и меняет ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующее постановление правительства РФ № 2494, датированное 29 декабря, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0 /7204 зо о, 7204 41 о, 7204 41 о, 7204 41 990 о, 7204 49 о /7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в совокупном объеме 600000 тонн", - говорится в документе.

Утверждены также правила распределения между участниками внешнеторговой деятельности тарифной квоты в отношении отходов и лома черных металлов, вывозимых за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

Минпромторгу РФ поручено распределять между участниками внешнеторговой деятельности объем тарифной квоты в отношении отходов и лома черных металлов в соответствии с этими правилами; осуществлять выдачу участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на экспорт с территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, отходов и лома черных металлов в пределах объема тарифной квоты, распределенного в соответствии с утвержденными правилами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, КВОТА


Похожие новости


Запрет на экспорт нефти в Европу и ценовой потолок способны снизить экономическую активность в РФ - ЦБ Набиуллина: ситуация в экономике может ухудшиться, но даже в этих условиях важно провести структурную перестройку Джаббаров и Решетников обсудили развитие МТК «Север-Юг» Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак Путин предложил повысить порог крупного и особо крупного ущерба экономических статей УК с учетом накопленной инфляции Глава Минторга США призвала изолировать РФ от преимуществ мировой экономики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az