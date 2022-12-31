На вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы ЕАЭС введут тарифную квоту

Россия вводит на шесть месяцев тарифную квоту на вывоз за пределы страны отходов и лома черных металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и меняет ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующее постановление правительства РФ № 2494, датированное 29 декабря, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0 /7204 зо о, 7204 41 о, 7204 41 о, 7204 41 990 о, 7204 49 о /7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в совокупном объеме 600000 тонн", - говорится в документе.

Утверждены также правила распределения между участниками внешнеторговой деятельности тарифной квоты в отношении отходов и лома черных металлов, вывозимых за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

Минпромторгу РФ поручено распределять между участниками внешнеторговой деятельности объем тарифной квоты в отношении отходов и лома черных металлов в соответствии с этими правилами; осуществлять выдачу участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на экспорт с территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, отходов и лома черных металлов в пределах объема тарифной квоты, распределенного в соответствии с утвержденными правилами.