Азербайджан станет незаменим партнером и крупным поставщиком в сфере зеленой энергии - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подтвержденный потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране составляет 184 тыс. МВт.
«В этом году произошло много знаменательных событий в сфере энергетики. В середине года между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Он уже выполняется. Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
По его словам, в конце 2022 года, 17 декабря, был дан старт новому мегапроекту. «Прокладка электрического кабеля по дну Черного моря позволит Азербайджану и в этой области сыграть свою роль в более широком масштабе. Потому что Азербайджан станет основным поставщиком этой электроэнергии и это будет зеленая энергия. Я уже несколько раз говорил, что Карабах и Восточный Зангезур должны стать зоной зеленой энергии. Мы уже добиваемся этого и добьемся. В то же время крупные возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение как для нашей страны, так и для всего мира», - отметил он.
Алиев подчеркнул, что подтвержденный потенциал ВИЭ в Азербайджане составляет 184 тыс. МВт - из них 157 тыс. МВт приходится на потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря. «Это превратит нашу страну в незаменимого партнера в сфере энергетики», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
Первые лачинцы вернутся в Лачин в 2023 году - Алиев
Алиев: обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили транспортные проекты и ситуацию на Южном Кавказе
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 45,2%
Гасанов навестил военных, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
На вывоз из РФ отходов и лома черных металлов за пределы ЕАЭС введут тарифную квоту
В некоторых европейских странах установилась аномально теплая погода в канун Нового года
Главы МИД Турции и Сирии планируют переговоры на конец января - Чавушоглу
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают