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ТЭК 01.01.2023 00:25

Азербайджан станет незаменим партнером и крупным поставщиком в сфере зеленой энергии - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подтвержденный потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране составляет 184 тыс. МВт.

«В этом году произошло много знаменательных событий в сфере энергетики. В середине года между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Он уже выполняется. Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, в конце 2022 года, 17 декабря, был дан старт новому мегапроекту. «Прокладка электрического кабеля по дну Черного моря позволит Азербайджану и в этой области сыграть свою роль в более широком масштабе. Потому что Азербайджан станет основным поставщиком этой электроэнергии и это будет зеленая энергия. Я уже несколько раз говорил, что Карабах и Восточный Зангезур должны стать зоной зеленой энергии. Мы уже добиваемся этого и добьемся. В то же время крупные возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение как для нашей страны, так и для всего мира», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что подтвержденный потенциал ВИЭ в Азербайджане составляет 184 тыс. МВт - из них 157 тыс. МВт приходится на потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря. «Это превратит нашу страну в незаменимого партнера в сфере энергетики», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, ЭНЕРГЕТИКА


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