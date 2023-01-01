МИД Великобритании объявил о прекращении импорта сжижженного российского газа с 1 января

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января. Сообщение об этом появилось в Twitter МИД Соединенного Королевства.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В прошлом году Лондон импортировал 3,12 млрд куб. м российского газа - 4% от общего объема потребления этого вида топлива. После начала специальной военной операции РФ в Украине Великобритания резко сократила импорт российского газа. Ранее британские власти заявляли, что полностью перестанут импортировать СПГ из РФ с 1 января 2023 года.

Среднегодовой объем потребляемого в Великобритании газа составляет около 75 млрд кубометров.

В.Алиев