МИД Великобритании объявил о прекращении импорта сжижженного российского газа с 1 января

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января. Сообщение об этом появилось в Twitter МИД Соединенного Королевства.
"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В прошлом году Лондон импортировал 3,12 млрд куб. м российского газа - 4% от общего объема потребления этого вида топлива. После начала специальной военной операции РФ в Украине Великобритания резко сократила импорт российского газа. Ранее британские власти заявляли, что полностью перестанут импортировать СПГ из РФ с 1 января 2023 года.
Среднегодовой объем потребляемого в Великобритании газа составляет около 75 млрд кубометров.
В.Алиев
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