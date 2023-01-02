Израиль атаковал районы Сирии к югу от столицы страны

Израиль в понедельник утром нанес удары по району Сирии к югу от Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.
Минобороны Сирии распространило заявление, в котором говорится что удар был нанесен по столичному аэропорту. В результате погибли два сирийских военнослужащих, аэропорту нанесен ущерб.
Ранее сирийское информагентство САНА сообщало о взрывах в небе над столицей.
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