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Дальнее зарубежье 02.01.2023 09:30

Израиль атаковал районы Сирии к югу от столицы страны

Израиль в понедельник утром нанес удары по району Сирии к югу от Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

Минобороны Сирии распространило заявление, в котором говорится что удар был нанесен по столичному аэропорту. В результате погибли два сирийских военнослужащих, аэропорту нанесен ущерб.

Ранее сирийское информагентство САНА сообщало о взрывах в небе над столицей.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ДАМАСК, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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