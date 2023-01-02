Байден пока не принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 года

Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, будет ли он добиваться переизбрания на занимаемый им пост, пишет издание Politico, которое ссылается на частные беседы с осведомленными источниками.
Ранее сообщалось, что Байден может определиться с этим в ходе отпуска, который он проводит на острове Сент-Круа, по результатам консультаций с семьей и несколькими избранными друзьями и союзниками.
Газета пишет, что в пользу положительного решения говорит то, что президент "начинает 2023 год политически более сильным, чем 12 месяцев назад, благодаря неожиданному успеху своей партии на промежуточных выборах, солидному набору законодательных достижений и стойкости альянса, который он сплотил для поддержки Украины".
По мнению авторов публикации, благодаря этому "те, кто находится в окружении президента, считают, что существует большая и растущая вероятность того, что он снова будет баллотироваться, и что объявление потенциально может быть сделано раньше, чем ожидалось, возможно, уже в середине февраля".
"Даже несмотря на то, что некоторые близкие Байдена беспокоятся о последствиях кампании для 80-летнего президента", в поддержку решения баллотироваться выступает также супруга президента Джилл Байден, отмечает издание.
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