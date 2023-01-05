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Транспорт и связь 05.01.2023 12:03

GM вернула себе лидерство на рынке США в 2022 году, обойдя по продажам Toyota

Американский автопроизводитель General MotorsCo. (GM) вернул себе лидерство на рынке США, обогнав по продажам японскую Toyota Motor Corp. в 2022 году.

Продажи GM на американском рынке в минувшем году выросли на 3% и составили 2 млн 274,088 тыс. автомобилей. Реализация электромобилей GM подскочила на 58%, до 39,179 тыс., говорится в сообщении компании.

Toyota, тем временем, продала 2 млн 108,458 тыс. автомобилей в Штатах - на 10% меньше, чем в 2021 году. Продажи машин Toyota с электрическими двигателями, включая гибриды, уменьшились на 14%, до 504,016 тыс., сообщается в отчете автопроизводителя.

В четвертом квартале текущего года GM продала в США 623,261 тыс. автомобилей (+41% относительного того же квартала годом ранее), в том числе 16,266 тыс. электромобилей (+62%).

Продажи Toyota на американском рынке в октябре-декабре составили 536,744 тыс. автомобилей.

В 2021 году Toyota впервые стала лидером по продажам на рынке США, обойдя GM, сохранявшим первую позицию с 1931 года.

Несмотря на то, что GM вернула себе лидерство в 2022 году, продажи компании остались существенно ниже доковидного уровня: в 2019 году автопроизводитель реализовал почти 2,9 млн машин в Штатах.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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