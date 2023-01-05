Добыча нефти в Азербайджане на 2023г прогнозируется чуть выше 31 млн тонн

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане на 2023 год прогнозируется на уровне 31,2 млн тонн.

«Добыча нефти (с газоконденсатом – ИФ) в Азербайджане на 2023 год прогнозируется на уровне 31,2 млн тонн против 32,7 млн тонн, прогнозируемых на 2022 год. Т.е. в текущем году спад нефтедобычи составит 4,6%», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтегазовом рынке.

Как сообщалось ранее, по данным Госкомстата, добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 29 млн 911,9 тыс. тонн, что на 5,4% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.

В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1% по сравнению с показателем 2020 года).

А.Азизов