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ТЭК 05.01.2023 16:55

Добыча нефти в Азербайджане на 2023г прогнозируется чуть выше 31 млн тонн

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане на 2023 год прогнозируется на уровне 31,2 млн тонн.

«Добыча нефти (с газоконденсатом – ИФ) в Азербайджане на 2023 год прогнозируется на уровне 31,2 млн тонн против 32,7 млн тонн, прогнозируемых на 2022 год. Т.е. в текущем году спад нефтедобычи составит 4,6%», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтегазовом рынке.

Как сообщалось ранее, по данным Госкомстата, добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 29 млн 911,9 тыс. тонн, что на 5,4% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.

В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1% по сравнению с показателем 2020 года).

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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