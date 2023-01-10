Алиев: Азербайджан будет пресекать угрозы, исходящие от Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что Баку будет пресекать угрозы, исходящие от Армении.

«Я не раз предупреждал армянскую сторону, что она напрасно тратила средства на вооружение. Во-первых, это вам (Армении – ИФ) не поможет, а во-вторых, это может создать у каких-то реваншистских сил иллюзию, что вы сможете взять реванш», - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

Он добавил: «Если мы увидим, что для нас существует какая-либо угроза, то мы сразу же подавим ее, вне зависимости от того, где эта угроза появилась - на нашей территории или же за пределами наших границ. Это наше легитимное право».

Касаясь вопроса поставок Армении вооружения третьими странами, Алиев отметил, что наблюдаются подобные попытки. «Такие попытки есть. Мы видим, какие страны готовятся дать оружие Армении. К сожалению, среди них есть, и Индия и мы расцениваем это как недружественный шаг, так как целью этих наступательных вооружений является только Азербайджан. Конечно же, мы предпринимаем необходимые мероприятия, и мы не можем допустить того, чтобы Армения создавала нам угрозу», - заключил президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков