Делимитация границ нужна больше Армении, чем Азербайджану - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассчитывал на подписание мирного договора с Арменией в 2022 году.

«Я искренне надеялся, что до конца года (2022 – ИФ) мы сможем подписать мирный договор, но этого не произошло. Чего ждет Армения? Наверное, каких-то геополитических изменений, наверное, чего-то еще, может ей кто-то что-то обещал. Потому что объективный анализ ситуации в регионе, баланс сил, реакция мира на события двухлетней давности, прошлого сентября говорит о том, что, спасение утопающих дело рук самих утопающих», - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

Касаясь сроков подписания мирного договора, президент отметил, что предложение Азербайджана о мирном договоре «будет на столе какое-то время».

«Дальше мы не будем проявлять активность. Не хотят делимитацию, значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не делимитирована, а кто сказал, что она проходит там, а не здесь? Я считаю, что она здесь проходит, у меня есть основания для этого - исторические и картографические. Поэтому, это в их интересах (Армении – ИФ) больше, чем в наших», - сказал глава государства.

«Ну не будет мирного договора и не надо. Мы так можем жить долго. Что будет потом? Потом будет видно. Так что думаю, что они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод. Я опять же не хочу показаться оказывающим давления (…). Но просто вынужден довести еще раз, что этот год будет последним шансом. Потом будет 2024 год, потом заканчивается миротворческая миссия России - в 2025 году. Ну они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа», - отметил Алиев.

Б.Рустамбеков