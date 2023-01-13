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ТЭК 13.01.2023 12:16

Азербайджан в 2022г экспортировал свыше 26 млн тонн нефти - Шахбазов

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2022 году по оперативным данным составила 32,6 млн тонн, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем твиттере написал, что в 2022 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 26,2 млн тонн нефти.

Как сообщалось, по данным Минэнерго в 2021 году добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 34,6 млн тонн, экспорт - 28,1 млн тонн нефти с конденсатом. Таким образом, в 2022 году добыча нефти в Азербайджане сократилась на 5,8%, экспорт - на 6,8%.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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