Азербайджан в 2022г экспортировал свыше 26 млн тонн нефти - Шахбазов

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2022 году по оперативным данным составила 32,6 млн тонн, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем твиттере написал, что в 2022 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 26,2 млн тонн нефти.

Как сообщалось, по данным Минэнерго в 2021 году добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 34,6 млн тонн, экспорт - 28,1 млн тонн нефти с конденсатом. Таким образом, в 2022 году добыча нефти в Азербайджане сократилась на 5,8%, экспорт - на 6,8%.

Н.Аббасова