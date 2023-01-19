В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране

В Азербайджане ощутили землетрясение магнитудой 4,5, произошедшего в четверг утром в Иране, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
«Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в приграничных районах Нахчыванской автономной республики Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в центре.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09:55 по бакинскому времени.
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 09:55 по местному времени в 80 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - подчеркнули в центре.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
Это второе за два дня землетрясение в Иране, отголоски которого ощутили в Азербайджане. По данным Бюро исследований землетрясений, первое землетрясение, магнитуда которого по уточненным данным, составила 6, было зарегистрировано на территории Ирана в среду в 14:08 по бакинскому времени в 85 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции.
Подземные толчки силой до 3-5 баллов ощутили жители Нахчыванской автономной республики Азербайджана.
Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
Р.Керимов
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