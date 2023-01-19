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Это интересно 19.01.2023 10:48

В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране

В Азербайджане ощутили землетрясение магнитудой 4,5, произошедшего в четверг утром в Иране, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

«Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в приграничных районах Нахчыванской автономной республики Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в центре.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09:55 по бакинскому времени.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 09:55 по местному времени в 80 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - подчеркнули в центре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Это второе за два дня землетрясение в Иране, отголоски которого ощутили в Азербайджане. По данным Бюро исследований землетрясений, первое землетрясение, магнитуда которого по уточненным данным, составила 6, было зарегистрировано на территории Ирана в среду в 14:08 по бакинскому времени в 85 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции.

Подземные толчки силой до 3-5 баллов ощутили жители Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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