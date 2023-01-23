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Финансы 23.01.2023 11:53

ГТК увеличил в 2022г перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 30%, перевыполнил план на 23%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в 2022 году в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 5 млрд 654 млн 601,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в 2021 году размер отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 4 млрд 342 млн 969,1 тыс. манатов. Таким образом, в 2022 году ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 30,2%.

Поступления по НДС составили 4 млрд 3 млн 423 тыс. манатов (рост на 36,6%), акцизам - 168 млн 897,2 тыс. манатов (рост на 3,5%), дорожному налогу - 62 млн 311,9 тыс. манатов (рост на 42,8%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 419 млн 968,7 тыс. манатов (рост на 17,8%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4 млрд 605 млн манатов. Таким образом, в 2022 году план был выполнен на 122,8%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, ПОСТУПЛЕНИЯ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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