Gunay Bank увеличил в 2022г активы почти на 10%, прибыль - на 20%

Азербайджанский "Gunay Bank" в 2022 году увеличил активы на 9,7% - до 281 млн 317,82 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на конец декабря составляет 198,738 млн манатов (спад на 0,5%), в том числе бизнес-кредиты - 114,445 млн манатов (спад на 8,9%), по операциям с недвижимостью - 81,636 млн манатов (рост на 14%).
Обязательства банка равны 213 млн 766,32 тыс. манатов (рост на 12%), депозиты - 111,406 млн манатов (рост на 19,1%), в том числе вклады населения - 73,842 млн манатов (рост на 15,4 %).
Капитал банка на равен 67 млн 551,5 тыс. манатов (рост на 2,9%), уставный капитал - 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 2022 года составила 490,37 тыс. манатов, что на 19,7% больше 2021 года.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.
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