МИД Азербайджана: необходимо предотвратить авантюру Армении

Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где проживают армянские жители, представляет угрозу национальной безопасности страны, и такой деятельности необходимо положить конец, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана прокомментировал выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна 24 января в Комитете по внешним связям Европарламента и считает, что это выступление «является ярким примером лицемерия».

«Предложение министра иностранных дел Армении разрешить ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем представляет собой серьезную угрозу. Это предложение показывает, что Армения не извлекла уроков из истории и до сих пор не осознает последствий оккупации азербайджанских территорий в течение 30 лет. Необходимо предотвратить эту авантюру армянской стороны», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

МИД подчеркивает, высказанные Мирзояном слова о том, что Армения добросовестно участвовала в мирных переговорах по трем направлениям, инициированных Азербайджаном (открытие всех транспортных коммуникаций, делимитация границ, подписание мирного соглашения - ИФ), не отражают истину. «После того, как были выдвинуты предложения по мирной повестке дня, армянская сторона месяцами не реагировала на наши обращения, не предпринимала практических шагов для продвижения процесса, под разными предлогами постоянно тормозила этот процесс», - говорится в заявлении.

Кроме этого, высказывания в очередной раз армянской стороной идеи о требовании Азербайджаном «экстерриториального коридора» является необоснованным. «Напоминаем еще раз, что согласно пункту 9 трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ), Армения обязана «установить транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой в целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Армения согласилась обеспечить беспрепятственное передвижение по своей территории и должна выполнить это обязательство. Удивительно, что армянская сторона, которая до сих пор держит под оккупацией 8 сел и десятки кв. км территорий Азербайджана, заявляет, что Азербайджан не привержен процессу делимитации», - указывает МИД.

«Недопустимо, чтобы страна (Армения – ИФ), построившая свою национальную политику на основе ненависти к азербайджанцам и туркам, уничтожившая и депортировавшая все этнические народы, проживающие на ее территории, обвиняла Азербайджан в ненависти к армянам. Что касается безосновательных утверждений о том, что целью Азербайджана якобы является «этническая чистка» и «депортация» армянских жителей (Карабахского региона Азербайджана – ИФ), то армянская сторона, осуществившая этнические чистки и массовые убийства сотен тысяч азербайджанцев, не имеет морального права говорить об обеспечении прав человека», - подчеркивает МИД.

В ведомстве заявляют, что мирные акции протеста на Лачинской дороге с требованием предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, вывоза этих ресурсов из Азербайджана в Армению и прекращения злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей, являются легитимным правом народа Азербайджана.

«Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где проживают армянские жители, представляет угрозу национальной безопасности Азербайджана, и такой деятельности необходимо положить конец. Азербайджан и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности», - говорится в заявлении.

Р.Ахмедов