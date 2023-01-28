Алиев: по-прежнему, считаем, что мирный договор должен быть подписан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван должны подписать мирный договор для нормализации отношений.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершен, этот конфликт уже разрешен. Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана и навсегда будет таковым», - сказал Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси.

Алиев отметил, что Азербайджан деоккупировал свою территорию, тем самым, приблизил мир с Арменией. «Но, пока мир еще не достигнут. Мирный договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией, приведет к достижению мира. Мы внесли свои предложения и, по-прежнему, считаем, что мирный договор обязательно должен быть подписан. Иначе риски в нашем регионе могут возрасти», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов