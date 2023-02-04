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Регион 04.02.2023 12:45

Газовый хаб в Турции может заработать уже в 2023г, заявил турецкий министр

Работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению, передает агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

"Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году", - сказал министр.

По словам Донмеза, обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран: "Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать турецкий проект хаба".

Министр отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение энергетической безопасности: "Сформировано общее мнение о повышении вдвое поставок по TANAP. Работы в этом направлении продолжаются. Это предполагает также повышение добычи газа в ближайшие 3-4 года, что, безусловно, внесет вклад в энергобезопасность как Турции, так и Европы".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ТОРГОВЛЯ, ПЛОЩАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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