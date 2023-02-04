Газовый хаб в Турции может заработать уже в 2023г, заявил турецкий министр

Работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению, передает агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.
"Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году", - сказал министр.
По словам Донмеза, обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран: "Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать турецкий проект хаба".
Министр отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение энергетической безопасности: "Сформировано общее мнение о повышении вдвое поставок по TANAP. Работы в этом направлении продолжаются. Это предполагает также повышение добычи газа в ближайшие 3-4 года, что, безусловно, внесет вклад в энергобезопасность как Турции, так и Европы".
Баку и Брюссель договорились активизировать деятельность в вопросе расширения ЮГК и поставок зеленой энергии
Симсон на встрече с Алиевым: ЕС готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном в электроэнергетике
США продолжат поддержку экспорта природного газа из Азербайджана в Европу - Госдеп
Завод по производству промышленных взрывчатых веществ на западе Азербайджана будет готов в 2023г
ЕС рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном в энергетике - Симсон
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Алиев наградил сотрудников посольства Азербайджана в Иране, отличившихся при предотвращении теракта в дипмиссии
Японский сухогруз затонул в результате столкновения с другим судном
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают