Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе 2023г вырос на 29%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе 2023 года составил 1 млрд 472 млн 68,514 тыс. манатов, что на 29% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 646 млн 863,141 тыс. манатов (рост на 8,3%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 182 млн 342,341 тыс. манатов (рост на 7,6%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 140 млн 777,826 тыс. манатов, на вторичном рынке - 41 млн 564,515 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 464 млн 520,8 тыс. манатов (рост на 8,6%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 352 млн 577,528 тыс. манатов, на вторичном - 111 млн 943,272 тыс. манатов.

В январе на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 35 млн 949,115 тыс. манатов (спад в 2,1 раза). При этом объем на первичном рынке составил 1,09 млн манатов, на вторичном - 34 млн 859,115 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 15 млн 598,613 тыс. манатов, прочих корпоративных облигаций – 19 млн 647,519 тыс. манатов, акций - 702,984 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе в общем обороте БФБ пришлось 789 млн 256,258 тыс. манатов (рост в 1,7 раза).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец января составила 4 млрд 91 млн 686,328 тыс. манатов, что на 2,4% меньше показателя на конец 2022 года.

Как сообщалось ранее, в 2022 году оборот БФБ составил 14 млрд 947 млн 984,521 тыс. манатов, что на 2,3% меньше показателя 2021 года. В 2021 году оборот вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.

Х.Насирзаде