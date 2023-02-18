Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Внешняя политика 18.02.2023 17:17

В Мюнхене началась встреча Алиева с Блинкеном и Пашиняном

На "полях" Мюнхенской конференции по безопасности в субботу началась совместная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, БЛИНКЕН, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Алиев: недопустимы положения о Карабахе в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией Президент Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию Турция завоевала высокий авторитет своей позицией по установлению мира и стабильности в регионе, где происходят сложнейшие процессы - Алиев Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание нового соглашения с ЕС по энергобезопасности Вашингтон готов работать с Баку для обеспечения региональной безопасности и экономического развития - Байден Президент Азербайджана утвердил ряд документов Президент Азербайджана поздравил папу римского с Днем коронации Алиев отмечает большую роль женщин в развитии Азербайджана Макрон: Франция готова и впредь содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Азербайджан намерен расширять связи с ЕС - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az