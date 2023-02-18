В Мюнхене началась встреча Алиева с Блинкеном и Пашиняном

На "полях" Мюнхенской конференции по безопасности в субботу началась совместная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства. В.Алиев

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