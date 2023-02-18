Алиев: мы не можем допустить, чтобы карабахский вопрос был включен в мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку имеет абсолютно логичную позицию в вопросе нормализации отношений с Арменией.

«Что касается нормализации армяно-азербайджанских отношений, то и здесь наша позиция полностью логичная. Мы хотим, чтобы нормализация произошла как можно скорее. Если Армения найдет в себе силу и волю, то я уверен, что за короткое время можно этого достичь», сказал Алиев в интервью азербайджанским журналистам.

По его словам, позиция Азербайджана однозначная, открытая – «мы сторонники справедливости». «Мы никогда не допускали и не допустим вмешательства внешних сил в наши внутренние дела. Карабах – это Азербайджан. Сегодня об этом говорит и видит весь мир», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что международные партнеры знают цели, которых добивается Азербайджан. «Во-первых, чтобы вопрос Карабаха был исключен из международной повестки. Мы не можем допустить, чтобы карабахский вопрос в какой-либо форме был включен в мирное соглашение, который подпишут Азербайджан и Армения. Об этом я сказал и на сегодняшней встрече с участием господина Блинкена. Мы хотим, чтобы армяно-азербайджанская граница была делимитирована на основе исторических карт и у этого есть историческая логика. Мы также хотим, чтобы Армения прекратила территориальные претензии к Азербайджану и была нормализация (отношений – ИФ)», - сказал он.

При этом президент Азербайджана заявил, что сложно понять чего хочет Армения. «То они (власти Армении – ИФ) заявляют, что не будут ничего комментировать о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди, так как это не имеет к ним никакого отношения. То говорят, что хотят заниматься «проблемой Нагорного Карабаха». Они для себя должны определить свою позицию и довести ее до международных партнеров, если у них есть такая позиция», - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что сегодняшние панельные обсуждения в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, показали, что некоторые не хотят смириться с реальностью, сформированной на Южном Кавказе после второй Карабахской войны. «Но им придется смириться с новой реальностью, потому что мы живем в реальном мире, процессы в нашем регионе требуют новых подходов», - сказал президент Азербайджана.

Р.Ахмедов