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Дальнее зарубежье 21.02.2023 21:41

Байден заверил партнеров по НАТО: нападение на одного означает нападение на всех

Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Варшаве, подтвердил незыблемость пятой статьи Устава НАТО, которая подразумевает, что нападение на какую-либо одну страну блока означает нападение на весь блок.

"И пусть никто не сомневается, пятая статья Устава НАТО остается незыблемой. И пусть каждый член НАТО осознает это - нападение на одного означает нападение на всех, и это священное обязательство на территории НАТО", - сказал он.

Байден выступил в центре Варшавы во вторник. Его визит в Польшу продлится до 22 февраля.

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Тэги: США, БАЙДЕН, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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