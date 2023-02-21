Байден заверил партнеров по НАТО: нападение на одного означает нападение на всех

Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Варшаве, подтвердил незыблемость пятой статьи Устава НАТО, которая подразумевает, что нападение на какую-либо одну страну блока означает нападение на весь блок.

"И пусть никто не сомневается, пятая статья Устава НАТО остается незыблемой. И пусть каждый член НАТО осознает это - нападение на одного означает нападение на всех, и это священное обязательство на территории НАТО", - сказал он.

Байден выступил в центре Варшавы во вторник. Его визит в Польшу продлится до 22 февраля.