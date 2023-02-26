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Дальнее зарубежье 26.02.2023 09:57

Тегеран еще не принял решение о возобновлении оружейной ядерной программы

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что в Тегеране пока не принято решение о возобновлении программы, направленной на производство ядерного оружия.

"Насколько мы знаем, верховный лидер Ирана еще не принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая, по нашим оценкам, была приостановлена или прекращена в конце 2003 года", - заявил он в интервью телеканалу CBS.

Вместе с тем, сказал он, данные о том, что Иран начал обогащение урана до 84%, "а это в неделях от обогащения до 90%", а также развитие иранской ракетной программы свидетельствует о том, что угрозы со стороны Ирана сохраняются.

Как 19 февраля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, МАГАТЭ ранее в феврале обнаружили в Иране уран, обогащенный "до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия". По данным агентства, МАГАТЭ "пытается прояснить, как Иран получил обогащенный до 84% уран - самого высокого показателя, зафиксированного инспекторами МАГАТЭ в Иране".

По словам официального представителям Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, данное сообщение нацелено на искажение реальности.

Он сказал, что само существование частиц с уровнем обогащения выше 60% в ходе процесса обогащения не означает, что сам уран обогащается до уровня выше 60%. По его словам, наличие таких частиц является "нормальным явлением", и "МАГАТЭ в курсе, что такие ситуации могут происходить во время работы".

"Важен конечный продукт, и Иран никогда не занимался обогащением на уровне выше 60%", - отметил Камальванди.

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Тэги: США, ЦРУ, ИРАН, АТОМ


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