В Сеуле считают преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей

Министр по делам объединения двух Корей Квон Ен Се считает, что пока слишком рано говорить о том, можно ли считать дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына его наследницей.

"Даже если Северная Корея начнет свой план преемственности сейчас, остается вопрос о том, сможет ли она возглавить северокорейский режим, который сосредоточен на вооруженных силах", - заявил Квон Ен Се в интервью радиостанции CBS.

Он отметил, что общество в КНДР гораздо более патриархальное, чем на Юге.

По его словам, слишком рано рассматривать Ким Чжу Э в качестве преемницы отца - Ким Чен Ына.

Квон Ен Се добавил, что пока в Сеуле не могут подтвердить, есть ли у Ким Чен Ына сын, которого считают его первым ребенком.

Кроме того, министр по делам объединения высказал мнение о том, что в будущем Север может запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) под нормальным углом, что позволит ей летать с дальностью, способной поразить материковую часть США.

"Север также мог бы провести испытательный пуск своей МБР с дальностью полета более 13 тыс. километров, которая может упасть где-нибудь в Тихом океане", - сказал он.

По его мнению, Пхеньян в скором времени может также провести седьмое ядерное испытание.

Квон Ен Се отметил, что КНДР "хорошо подготовила туннели № 3 и № 4 на своем ядерном полигоне в Пунгери (для эксперимента)".