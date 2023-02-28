Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в неконструктивной политике в вопросе нормализации отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о приверженности Баку к нормализации отношений с Ереваном и при этом отметил неконструктивную позицию Армении в этом вопросе.
«Сегодня мы обсуждали вопрос реализации трехсторонних соглашений (Азербайджан, Армения, Россия – ИФ) по разным направлениям. Позиция Азербайджана абсолютна последовательна и ясна. Несмотря на все сложности, мы остаемся привержены мирной повестке на основе 5 принципов», - сказал Байрамов во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Байрамов добавил, что политика Армении носит неконструктивный характер. «Мы наблюдали постоянные препоны (для подписания мирного договора – ИФ) с армянской стороны, абсурдность некоторых заявлений, фиксировали грубое и многократное нарушение Арменией трехсторонних соглашений. Чем раньше армянская сторона изменит свою позицию, тем лучше это повлияет на процесс нормализации отношений», - отметил он.
Министр также отметил непоследовательность армянской стороны в ситуации вокруг Лачинской дороги. По его словам, Армения вводит в заблуждение мировое сообщество, создает ненужный ажиотаж вокруг этой ситуации, отказываясь от диалога.
Х.Насирзаде
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