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Финансы 02.03.2023 18:13

Европейскому ЦБ придется продолжить подъем ставок и после марта - Лагард

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется продолжить повышение ключевых процентных ставок и после мартовского заседания, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Регулятор поднял все три ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в феврале и заявил о намерении увеличить их на такую же величину в марте.

"В данный момент времени можно говорить о том, что мы продолжим двигаться по этому пути, - приводит агентство Bloomberg слова Лагард, сказанные в интервью испанскому телевидению. - Какими темпами мы будем поднимать ставки на каждом из следующих заседаний, сказать сейчас нельзя".

По словам Лагард, повышение ставок в марте является очень вероятным и необходимым.

На вопрос о том, каким может быть предельный уровень ставок ЕЦБ в рамках текущего цикла ужесточения политики, она ответила, что "это будет определяться поступающими данными".

Рынок ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. с текущего уровня в 2,5% и считает возможным ее повышение до 4% в феврале 2024 года, отмечает Market Watch.

"Что могу сказать с определенностью, так это то, что мы сделаем все необходимое, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-й цели ЕЦБ", - сказала Лагард.

По ее словам, процентные ставки должны будут некоторое время оставаться на уровнях, ограничивающих экономическую активность, и Центробанк не должен снижать их, пока не будет уверен в достижении целей по инфляции.

Лагард отметила, что снижение ценового давления в еврозоне не является стабильным.

Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, опубликованным в среду, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5% в годовом выражении с 8,6% в январе.

В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) ускорился до рекордных 5,6% с 5,3% месяцем ранее.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, СТАВКИ, ЛАГАРД


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