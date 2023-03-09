Алиев: мы сделали то, что считали правильным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что для мира с Арменией нет никаких препятствий и это основано на договоренностях, достигнутых между Баку и Ереваном в октябре 2022 года.

«Сейчас пришло время построения мира. Поэтому в ноябре 2020 года мы выдвинули инициативу по мирному переговорному процессу (с Арменией – ИФ). Есть пять известных принципов, которые могут составить основу мирного договора с Арменией. Мы надеемся, что международные участники, которые пытаются играть роль посредника, постараются убедить Армению не упустить этот шанс. Потому что, Армения упустила шанс стать независимой страной и превратилась в колонию других стран, и они упустили реальный шанс стать независимыми и построить свое будущее», - сказал Алиев в четверг на Х Глобальном бакинском форуме.

Глава государства отметил, что в настоящее время появляется шанс построить нормальные добрососедские отношения. «Мы считаем, что после войны мир возможен, и октябрьские договоренности с Арменией показывают, что для мира с Арменией нет никаких препятствий», - сказал Алиев.

Президент также подчеркнул, что Азербайджан сделал все возможное, чтобы разрешить конфликт с Арменией мирным путем.

«Мы хотели, чтобы Армения выполнила решения Совбеза ООН и без всяких условий вывела свои вооруженные силы (с территории Азербайджана – ИФ). Но Армения не придала значения этим решением, что является само по себе фактом неуважения к международному праву», - отметил президент.

Он также подчеркнул, что в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта была создана Минская группа ОБСЕ, но в течении 28 лет эта группа ничего добиться не смогла, и в переговорном процессе противоположная сторона стремилась «заморозить этот процесс, то есть хотела оставить этот конфликт в постоянном замороженном состоянии».

«Но мы не могли согласится с этим, и мы сделали то, что считали правильным, воспользовались правом самообороны, в частности 51 статьей Устава ООН. Мы освободили свои территории и это является нашим легитимным правом. Мы хотели решить этот вопрос миром, но Армения подошла к этому вопросу неконструктивно, и мы, применив силу, освободили свои территории. И уже на протяжении более 2,5 лет мы на этих территориях ведем восстановительные работы», - сказал президент.

Алиев отметил, что Армения проводила политику урбицида и экоцида на этих территориях.

«Мы это сделали (освободили свои территории – ИФ) на поле боя и не совершили никакого военного преступления. В отличии от Армении, мы не сделали никакого геноцида, и мы этих успехов достигли на поле боя», - добавил президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков