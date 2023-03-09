В Еврокомиссии предложат продлить до следующего года меры по добровольному сокращению спроса на газ

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что предложит странам Евросоюза продлить срок действия добровольного обязательства по сокращению спроса на газ.
"Я предложу странам ЕС продлить до следующего года срок действия добровольного обязательства по сокращению на 15% спроса на газ", - говорится в тексте ее выступления в Европарламенте, опубликованном в четверг Еврокомиссией.
"Эта мера оказалась действенной. И она - лучшая гарантия того, что к ноябрю этого года у нас будут достаточные запасы газа", - добавила Симсон.
Срок действия этой меры, если он не будет продлен, истекает в марте 2023 года. Ее цель - снизить потребление газа в условиях, когда страны Европы стремятся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
Алиев принял экс-премьера Израиля Ольмерта
Гасанов обсудил с начальником штаба командования сухопутных войск НАТО перспективы развития отношений Баку и альянса
Армения искусственно нагнетает напряженность в регионе – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане выявлено 6 новых случаев COVID-19
Азербайджан планирует восстановить допандемический уровень турпотока к 2024г
Братья-близнецы представят Азербайджан на «Евровидении-2023» с композицией Tell Me More
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Страны Персидского залива хотят получить морские дроны
Байден подбирает кандидатов на ключевые должности в предвыборный штаб
Парламентарии Узбекистана предлагают провести референдум по принятию новой Конституции
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Молодые ИТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar
Банк Республика признан победителем в 6 номинациях!
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна