ГТК увеличил в январе-феврале перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 23%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-феврале 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 8 млн 889,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-феврале 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 820 млн 837,4 тыс. манатов. Таким образом, в январе-феврале 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 22,9%.

Поступления по НДС составили 728 млн 407,9 тыс. манатов (рост на 21,6%), акцизам –29 млн 760,5 тыс. манатов (рост на 65,9%), дорожному налогу – 8 млн 793,1 тыс. манатов (рост на 4,8%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 241 млн 927,7 тыс. манатов (рост на 23,6%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 4 млрд 750 млн манатов.

Б.Рустамбеков