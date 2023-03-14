Алиев надеется, что Армения не упустит шанс заключить мирный договор с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что Армения не упустит шанс для заключения мирного договора между двумя странами.

«Сейчас настало время для мира. Мы предложили Армении заключить мирное соглашение на основе 5 принципов. Надеюсь, Армения не упустит этот шанс и на Южном Кавказе наступит время мира и сотрудничества», - сказал Алиев во вторник в Берлине по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Алиев напомнил, что нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в 2019 году упустил возможность для заключения мира, заявив о территориальных претензиях к Азербайджану. «Должен отметить, что, к сожалению, в свое время нынешний премьер-министр Армении (Никол Пашинян - ИФ) потерял шанс для мира. В 2019 году премьер (Армении – ИФ) заявил, что «Карабах – это Армения и точка», что фактически было самым большим ударом по мирному переговорному процессу. В течение 44-дневной войны (осенью 2020 года - ИФ) мы доказали, что Карабах - это Азербайджан и поставили восклицательный знак 8 ноября в Шуше», - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что в ходе переговоров с Шольцем изложил ему позицию Азербайджана по нормализации отношений с Арменией.

Х.Насирзаде