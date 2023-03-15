ООН запросила $4,62 млрд для гуманитарной помощи Афганистану в 2023г

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и партнеры озвучили на брифинге в Женеве гуманитарный призыв - для помощи афганцам в 2023 году необходимо $4,62 миллиарда, сообщает сайт ООН.

"В Афганистане на сегодняшний день наблюдается один из самых масштабных и тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Рекордные 28,3 млн человек - около двух третей населения, включая женщин и девочек - нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Потребности еще более усугубляются недавними ограничениями в отношении женщин, включая запрет на работу в неправительственных организациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая поддержка остается критически важной для предотвращения голода, болезней, недоедания и смерти. Аналогичный призыв о финансировании на 2022 год был профинансирован лишь на 52%: был получен $321 млн из необходимых $623 млн.

Кроме того, на брифинге был озвучен региональный план для поддержки афганских беженцев и принимающих семей в соседних странах - $613 млн.

"Региональный план реагирования на ситуацию с беженцами в Афганистане на 2023 год предусматривает выделение $613 миллионов на поддержку перемещенных афганцев, живущих в пяти соседних странах: Иране, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В этих странах проживает около 8,2 миллиона афганцев, в том числе более двух миллионов зарегистрированных беженцев. Многие из них находятся в регионе десятилетиями, в основном в Иране и Пакистане", - сообщает сайт ООН.

Отмечается, что с 2021 года в страны Центральной Азии прибыло 1,6 млн человек. Более 70% нуждающихся в поддержке - это женщины и дети.