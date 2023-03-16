Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт газа на 13% - Шахбазов

Азербайджан в январе-феврале 2023 года увеличил экспорт газа на 13% - до 4,3 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем аккаунте в Twitter написал, что в январе-феврале 2023 года экспорт азербайджанского газа в Европу составил 1,9 млрд кубометров или 44% всех поставок из Азербайджана.

Поставки газа в Турцию составили 1,7 млрд кубометров (40% всего экспорта), в Грузию – 0,7 млрд кубометров (16% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 0,9 млрд кубометров газа.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа планируется на уровне свыше 24 млрд кубометров, из которых около половины - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Н.Аббасова