МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в четверг призвало международное сообщество отреагировать на гибель жителей Азербайджана в результате подрыва на минах, установленных армянской стороной, и потребовать от Армении выполнения взятых на себя обязательств.
«Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на ее политику целенаправленного размещения мин (на азербайджанских территориях – ИФ), и потребовать от Армении выполнения собственных обязательств», - говорится в заявлении ведомства.
МИД отмечает, что продолжающаяся установка армянской стороной мин на территории Азербайджана «препятствует установлению миру в регионе Южного Кавказа».
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана ранее в четверг сообщило о гибели двух гражданских лиц в результате подрыва на мине в селе Юсифджанлы Агдамского района (Карабахский регион Азербайджана). По данным ведомства, Исраил Гасанов (1999 года рождения), и Амид Гасанов (1987 года рождения) подорвались на мине во время выпаса скота.
Ранее сообщалось, что за последние 30 лет более 3 тыс. человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, более 280 из них - после Второй Карабахской войны 2020 года.
Р.Керимов
AZAL планирует расширение авиапарка вертолетами типа Agusta
ЦБ Азербайджана определил приоритеты банковского надзора на 2023г
Нефть растет с 15-месячных минимумов, Brent у $74,2 за баррель
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Суд в Казахстане обязал брата Назарбаева вернуть государству 31,9% акций АЗТМ
Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29
Макрон пообещал значительно увеличить бюджет и персонал французского МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна