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Внешняя политика 16.03.2023 16:21

МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в четверг призвало международное сообщество отреагировать на гибель жителей Азербайджана в результате подрыва на минах, установленных армянской стороной, и потребовать от Армении выполнения взятых на себя обязательств.

«Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на ее политику целенаправленного размещения мин (на азербайджанских территориях – ИФ), и потребовать от Армении выполнения собственных обязательств», - говорится в заявлении ведомства.

МИД отмечает, что продолжающаяся установка армянской стороной мин на территории Азербайджана «препятствует установлению миру в регионе Южного Кавказа».

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана ранее в четверг сообщило о гибели двух гражданских лиц в результате подрыва на мине в селе Юсифджанлы Агдамского района (Карабахский регион Азербайджана). По данным ведомства, Исраил Гасанов (1999 года рождения), и Амид Гасанов (1987 года рождения) подорвались на мине во время выпаса скота.

Ранее сообщалось, что за последние 30 лет более 3 тыс. человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, более 280 из них - после Второй Карабахской войны 2020 года.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНА


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