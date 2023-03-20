Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

Дальнее зарубежье 20.03.2023 23:02

США надеются, что Си Цзиньпин призовет РФ вывести войска с Украины

США рассчитывают на то, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выступит за вывод российских сил с Украины, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы призываем к тому, чтобы Си Цзиньпин выступил за (...) вывод российских сил с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН. (...) Мы надеемся, что Си Цзиньпин повлияет на президента Путина в том, чтобы РФ вывела войска", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме, комментируя визит председателя КНР в Москву.

Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что Си Цзиньпин будет призывать Москву лишь к прекращению боевых действий в Украине, что не предусматривает вывода сил РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ


Похожие новости


Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети В Белом доме рассчитывают на контакты между лидерами США и Китая КНР опередила США в разработке взрывчатых веществ Пекин не желает вооруженного конфликта вокруг Тайваня - директор нацразведки США Блинкен и глава МИД Литвы подтвердили готовность продолжать давление на Россию и осудили политику Китая В Белом доме заявили, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России США добавили в «черный список» по торговле 28 китайских организаций Блинкен обещает Пекину серьезные проблемы в отношениях с США в случае оказания поддержки России в украинском конфликте В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине В новый пакет санкций против РФ войдут и некоторые китайские компании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az