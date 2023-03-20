США надеются, что Си Цзиньпин призовет РФ вывести войска с Украины

США рассчитывают на то, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выступит за вывод российских сил с Украины, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы призываем к тому, чтобы Си Цзиньпин выступил за (...) вывод российских сил с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН. (...) Мы надеемся, что Си Цзиньпин повлияет на президента Путина в том, чтобы РФ вывела войска", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме, комментируя визит председателя КНР в Москву.

Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что Си Цзиньпин будет призывать Москву лишь к прекращению боевых действий в Украине, что не предусматривает вывода сил РФ.