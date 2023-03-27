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Дальнее зарубежье 27.03.2023 22:08

Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник объявил, что реализация судебной реформы в Израиле будет приостановлена как минимум до завершения парламентских каникул, а он попытается найти компромисс с оппозицией, передает газета Times of Israel.

"Когда есть возможность избежать гражданской войны посредством диалога, я беру тайм-аут для диалога", - приводит издание слова израильского премьера.

По его словам, все законодательные процедуры, связанные с этой инициативой, а именно - голосование во втором и третьем чтениях, будут отложены до летней сессии кнессета.

При этом он отметил, что большинство его сторонников поддерживают реформу, поэтому "в той или иной форме она будет проведена".

В понедельник в стране продолжаются масштабные протесты сторонников оппозиции, которые протестуют против судебной реформы. Однако также на акцию вышли и сторонники правительства Нетаньяху. Десятки тысяч израильтян в Иерусалиме вышли на улицы и заявляют, что их "голоса не менее важны", чем оппозиции.

"Мы знаем, за кого мы голосовали", - скандируют они, выражая поддержку правительству.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии кнессета.

Около полутора месяцев в стране регулярно проходят масштабные манифестации из-за юридической реформы, которую проводит правительство Нетаньяху.

Вызывающая недовольство сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получить возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РЕФОРМА, СИТУАЦИЯ


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