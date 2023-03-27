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Дальнее зарубежье 27.03.2023 23:25

СБ ООН не принял подготовленную Россией резолюцию, осуждающую диверсию на «Северных потоках»

Члены Совбеза ООН в понедельник не одобрили проект резолюции, которая осуждает диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в сентябре 2022 года.

За документ проголосовали три страны, 12 воздержались, ни одна не выступила "против". На заседании пояснили, что проект резолюции, таким образом, считается не одобренным, так как не набрал достаточное количество голосов "за".

Проект резолюции подготовила Россия. Как ранее сообщал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, соавтором текста документа также выступил Китай.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, СЕВПОТОКИ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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