Банки в Азербайджане сократили в январе-феврале активы на 2,9%, прибыль – увеличили на 44,6%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 28 февраля 2023 года оцениваются в 45 млрд 708,6 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2022 года активы банков в Азербайджане составляли 47 млрд 54,9 млн манатов. Таким образом, в январе-феврале активы банков сократились на 2,9%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года суммарные активы банков сократились на 153,3 млн манатов.

Снижение активов в январе-феврале, в целом, связано с уменьшением средств банков на коррсчетах в Центробанке на 38,4% - до 3 млрд 895,8 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец февраля составил 19 млрд 757,4 млн манатов (рост на 0,8% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 736,1 млн манатов (рост на 2% - ИФ).

Обязательства банков равны 39 млрд 972,5 млн манатов (спад на 3,5%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 214,7 млн манатов (спад на 1,1%). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 560,8 млн манатов (спад на 3,6%), в том числе вклады населения - 11 млрд 653,9 млн манатов (рост на 1,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-феврале 2023 года составила 155,7 млн манатов (рост на 44,6% по сравнению с январем-февралем 2022 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 549,6 млн манатов (рост на 39,2%), в том числе 404,8 млн манатов по выданным кредитам (рост на 22,6%).

Непроцентные доходы банков составили 177,9 млн манатов (рост на 23,5%).

Процентные расходы банков составили 134 млн манатов (рост на 39,6%), в том числе по депозитам – 96,3 млн манатов (рост на 45,5%).

Непроцентные расходы банков равны 330,4 млн манатов (рост на 21,3%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-февраля составила 250,6 млн манатов (рост на 54,9%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 200 млн манатов (рост на 45,8%), выплаты по налогу на прибыль – 44,2 млн манатов (рост на 49,8%).

На 28 февраля 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 25 банков, в том числе в 10 банках имеется иностранный капитал (на конец 2022г – в 11 банках).

В целом, банки имеют 490 филиалов (рост на 0,6% по сравнению с показателем на конец 2022 года) и 94 отделения (91 - на конец 2022г).

В банковском секторе Азербайджана работают 23,04 тыс. человек (рост на 1,2% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Х.Насирзаде