В Ереване готовы подписать с РФ соглашение, исключающего влияние решений МУС на двусторонние отношения

Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут Международного уголовного суда не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами, заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.
"Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - сказал Аршакян государственному информагентству "Арменпресс".
24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда. Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. Теперь документ должен быть ратифицирован парламентом республики. Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.
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