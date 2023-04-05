В ООН возмущены решением талибов запретить афганкам работать в учреждениях организации

В ООН осуждают и призывают контролирующее Афганистан движение "Талибан" отменить запрет женщинам работать в учреждениях этой международной организации, пишет в среду Associated Press.
По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, накануне сотрудницам миссии ООН в Афганистане в провинции Нангархар не разрешили явиться в офис на работу, и миссию уведомили о том, что этот запрет отныне будет распространяться на всю страну. Генсек ООН Антониу Гутерриш, по словам Дюжаррика, "решительно осудил этот запрет".
Кроме того, специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Афганистане Ричард Беннетт назвал этот запрет "еще одним грубым нарушением основных прав человека". Он отметил, что это решение противоречит уставу агентства, и призвал талибов немедленно отменить его.
После того, как власть в стране захватили талибы, девочкам старше шестого класса школы запретили продолжать обучение в образовательных учреждениях, а также ввели запрет на работу для женщин. Однако, до последнего времени он не распространялся на работу сотрудниц в учреждениях ООН.
Талибы пока не делали никаких заявлений по этой теме.
В Афганистане находятся порядка 3,9 тыс. сотрудников ООН, среди них 3,3 тыс. афганцы, и еще около 600 - международный персонал. В это число входит порядка 600 афганок и еще 200 женщин-иностранок.
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