Байден считает Трампа ответственным за спешный вывод войск США из Афганистана

Президента США Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году "серьезно ограничивали" действия его предшественника Дональда Трампа, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на доклад Совета национальной безопасности.
"Президент Байден был значительно ограничен в вариантах при выводе войск из Афганистана из-за условий, оставленных его предшественником", - говорится в документе.
В нем отмечается, что, когда Байден стал президентом, у талибов была самая сильная военная подготовка с 2001 года. При этом в докладе содержится критика чрезмерно оптимистичных оценок американской разведки относительно готовности афганской армии к ведению активных боевых действий.
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