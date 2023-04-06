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Дальнее зарубежье 06.04.2023 23:26

Байден считает Трампа ответственным за спешный вывод войск США из Афганистана

Президента США Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году "серьезно ограничивали" действия его предшественника Дональда Трампа, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на доклад Совета национальной безопасности.

"Президент Байден был значительно ограничен в вариантах при выводе войск из Афганистана из-за условий, оставленных его предшественником", - говорится в документе.

В нем отмечается, что, когда Байден стал президентом, у талибов была самая сильная военная подготовка с 2001 года. При этом в докладе содержится критика чрезмерно оптимистичных оценок американской разведки относительно готовности афганской армии к ведению активных боевых действий.

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Тэги: США, БАЙДЕН, АФГАНИСТАН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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