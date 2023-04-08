Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Дальнее зарубежье 08.04.2023 18:15

В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая

Председатель комитета палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что конгресс США, скорее всего, поддержит отправку американских войск на Тайвань, "если туда вторгнется Китай". Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то, как я полагаю, если американский народ это поддержит, тогда то же самое сделает и конгресс", - сказал он.

Ранее издание Taiwan News сообщало, что Соединенные штаты в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен назвал "несбыточными мечтами" возможные уступки Китая в тайваньском вопросе.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВОЙСКА, КОНГРЕСС


Похожие новости


Вашингтон принял меры, лишившие аэростат КНР при полете над США доступа к ряду разведданных - Пентагон Любое столкновение между Китаем и США грозит тяжкими последствиями для всего мира Американские СМИ призывают США и их союзников готовиться к ответу на альянс КНР и РФ Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны Китай призывает США отказаться от давления на иностранные компании Гендиректор TikTok намерен заявить, что соцсеть не передавала властям КНР данные о пользователях из США США надеются, что Си Цзиньпин призовет РФ вывести войска с Украины Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети В Белом доме рассчитывают на контакты между лидерами США и Китая КНР опередила США в разработке взрывчатых веществ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az