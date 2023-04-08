В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая

Председатель комитета палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что конгресс США, скорее всего, поддержит отправку американских войск на Тайвань, "если туда вторгнется Китай". Об этом он сообщил в интервью Fox News.
"Думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то, как я полагаю, если американский народ это поддержит, тогда то же самое сделает и конгресс", - сказал он.
Ранее издание Taiwan News сообщало, что Соединенные штаты в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".
6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен назвал "несбыточными мечтами" возможные уступки Китая в тайваньском вопросе.
В.Алиев
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