SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 47

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в Бардинском районе.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании, новый заправочный комплекс открыт в городе Барда на улице Баку. Это первая АЗС под брендом SOCAR, открывшаяся в Бардинском районе. На новой АЗС установлены четыре топливораздаточные колонки для заправки бензином марок «Premium», АИ-92, дизельным топливом и LPG.
Таким образом, в настоящее время на территории Азербайджана действуют 47 АЗС под брендом "SOCAR".
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом "SOCAR". Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
Н.Аббасова
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