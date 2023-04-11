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ТЭК 11.04.2023 15:52

Азербайджан в I квартале сократил добычу нефти с конденсатом на 7%, экспорт – на 4,5%

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-марте 2023 года составила 4,7 млн тонн, что составляет 61% всей добычи в Азербайджане в отчетный период.

По оперативным данным Минэнерго, в I-ом квартале 2023 года добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 7,7 млн тонн (спад на 7,2% - ИФ). В том числе с блока Азери-Чираг-Гюнешли добыто 4,7 млн тонн нефти (спад на 11,3% - ИФ), с месторождения Шах-Дениз – 1,1 млн тонн конденсата (на уровне января-марта 2022г), компанией SOCAR – 1,9 млн тонн нефти с конденсатом (24,7% всей нефтедобычи, на уровне января-марта 2022г – ИФ).

В I-ом квартале 2023 года из Азербайджана экспортировано 6,4 млн тонн нефти с конденсатом (спад на 4,5% - ИФ). В том числе с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз - 5,8 млн тонн нефти с конденсатом, SOCAR – 576 тыс. тонн нефти.

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ отчетном периоде составил 1,7 млн тонн (рост на 6,25% - ИФ)

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 апреля 2023 года добыто 572 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – свыше 41 млн тонн конденсата. В целом, на мировые рынки до сих пор экспортировано 611 млн тонн нефти с АЧГ и конденсата с Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


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