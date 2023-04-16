РФ и Китай активно работают по линии военных ведомств - Путин

Военные ведомства России и Китая регулярно обмениваются полезной информацией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения", - сказал он на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.
При этом, отметил Путин, эти учения проходят как на Дальнем Востоке, так и в Европе, и в них задействованы как сухопутные войска, так и флот и ВВС.
"Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений", - добавил он.
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