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Дальнее зарубежье 16.04.2023 21:14

РФ и Китай активно работают по линии военных ведомств - Путин

Военные ведомства России и Китая регулярно обмениваются полезной информацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения", - сказал он на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

При этом, отметил Путин, эти учения проходят как на Дальнем Востоке, так и в Европе, и в них задействованы как сухопутные войска, так и флот и ВВС.

"Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, МИНОБОРОНЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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