РФ и Китай активно работают по линии военных ведомств - Путин

Военные ведомства России и Китая регулярно обмениваются полезной информацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения", - сказал он на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

При этом, отметил Путин, эти учения проходят как на Дальнем Востоке, так и в Европе, и в них задействованы как сухопутные войска, так и флот и ВВС.

"Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений", - добавил он.