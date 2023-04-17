Власти Азербайджана в I квартале 2023г направили свыше 1 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура

Правительство Азербайджана в I-ом квартале 2023 года выделило из госбюджета 1 млрд 67 млн млн манатов ($627,6 млн по текущему курсу) на проекты по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

По данным ведомства, в I-ом квартале 2023 года было израсходовано 35,5% средств, предусмотренных на текущий год в госбюджете Азербайджана на указанные цели в объеме 3 млрд манатов.

При этом, из указаных средств 1 млрд 42,5 млн манат в отчетный период было направлено на проектирование и строительство автомобильных дорог, 13 млн манатов - на создание ирригационной системы, 6 млн манат - на разминирование, 5,5 млн манат - на создание другой необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях.

Как сообщалось, в 2022 году правительство Азербайджана выделило из госбюджета 4 млрд 310,6 млн манатов ($2 млрд 535,6 млн по текущему курсу) на проведение работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре).

Н.Аббасова