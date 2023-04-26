Expressbank сократил I квартале прибыль почти на 2%

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в январе-марте 2023 года активы на 0,8% - до 440,633 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка равен 299,516 млн манатов (рост на 0,8%), в частности потребительские кредиты – 162,022 млн манатов (рост на 1,7%), бизнес-кредиты – 92,348 млн манатов (спад на 3,6%).

Обязательства банка равны 320,506 млн манатов (рост на 4,1%). Депозитный портфель на начало апреля 2023 года составил 186,481 млн манатов (спад на 3,4%), в том числе вклады населения – 151,273 млн манатов (рост на 0,02%).

Капитал Expressbank оценивается в 120,126 млн манатов (спад на 7%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале 2023 года составила 3,442 млн манатов (спад на 1,9% по сравнению с январем-мартом 2022 года - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году. Акционерами банка являются 3 юридических лица и одно физическое лицо.

Х.Насирзаде